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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de cinayet: Yatalak babasının boğazını keserek öldürdü Haberi

Çanakkale’de cinayet: Yatalak babasının boğazını keserek öldürdü Haberi

Emniyet müdürlüğünden görüntüler,

Polis Aracı Hastane Akalan Polis Ekipleri Cinayet 

-zanlı C.P'nin emniyetten çıkarılarak polis aracına bindirilerek götürülmesinden görüntüler,
-olayın yaşandığı evden görüntüler.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de babasının boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldürüp daha sonra intihar etmek isteyen kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Olay, saat 04.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşi 2016 yılında yaşamını yitiren ve hastalığı nedeniyle yatalak olan 80 yaşındaki A. P., kendisine bakan oğlu 54 yaşındaki C. P. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. C. P., eşi N. P.'nin sabaha karşı kendi annesini hastaneye götürdüğü esnada evde yalnız kaldığı babası A. P.’nin boğazını feci bir şekilde ekmek bıçağıyla keserek, vahşice öldürdü. Daha sonra C.P. aynı bıçakla el bileklerini ve kalp bölgesini keserek intihar etmeye çalıştı ancak başaramadı. Durum, kendi annesini hastaneye götüren C.P.’nin eşi N.P.’nin eve dönmesiyle ortaya çıktı. Kadın kayınpederi ve eşini kanlar içinde görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, 112 Acil Yardım ekipleri gönderildi. Yaşlı adam feci şekilde can verirken, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Babasını öldüren C.P. ‘nin hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince Emniyete götürülerek, ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.P. adliyeye sevk edildi. (MY
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