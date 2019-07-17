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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale'de can pazarı...Traktörle işçi minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralı

Çanakkale'de can pazarı...Traktörle işçi minibüsü çarpıştı: 2'si ağır 17 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Tarım İşçisi Akkale İşçi Minibüsü 

-fotoğraflar
-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı. 2'si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MUR-İHS)
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