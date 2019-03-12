Çanakkale’de beklenen yağış başladı

-şemsiye ile koşan vatandaş -vatandaşlardan görüntü
( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE
- Çanakkale'de beklenen yağış öğle saatlerinde başladı. Şehir merkezinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarıda bulunduğu sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çanakkale'de yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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