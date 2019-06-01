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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de bayram tatili kuyruğu Haberi

Çanakkale'de bayram tatili kuyruğu Haberi

Feribot iskelelerinden görüntü

Feribot Seferleri Bayram Tatili Adala Akkale Feribot İskelesi 

-araç yoğunluklarından görüntü
-ağadere mevkiinde bekleyen araçlardan görüntü
-röportajlar
-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirecekleri bölgelere gitmek üzere yola çıkan tatilciler Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturuyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirecekleri bölgelere gitmek üzere yola koyulan tatilciler Çanakkale Boğazı’ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturuyor. Başta İstanbul olmak üzere Trakya’daki kentlerden yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerinde bekliyor. Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturuyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde feribot seferlerini kullanacak yolcular için tüm imkanlarını seferber etti. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Bozcaada-Geyikli hattında 2, Lapseki-Gelibolu hattında 5 gemiyle hizmet veriyor. Boğaz hattında ise saatsiz ring sefer yapılıyor. Öte yandan Kilitbahir feribot iskelesinin yakınındaki Ağadere mevkiinde 250 araçlık depolama alanı oluşturularak, trafik sıkışmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.
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