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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale'de 'bayram dönüşü' yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'de 'bayram dönüşü' yoğunluğu sürüyor

İskeledeki araç kuyruğundan görüntüler

Akkale Gesi Deniz Ulaşımı 

-Bölgeden görüntüler
-Araçlardan görüntüler
-Feribotlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Kurban Bayramı tatili sona ermesine rağmen, tatilcilerin Çanakkale iskelesinde uzun araç kuyruğundaki bekleyişi devam ediyor. Bayramın 3. gününden itibaren dönüş yoğunluğun yaşandığı iskelede uzun araç kuyrukları bugün de son bulmadı. Bayram tatilini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü özellikle Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturarak Çanakkale iskelesine varmışlardı. Bayramın 3. gününden itibaren dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesi'nden Eceabat ve Kilitbahir İskelesi'ne ulaşmak için bunaltıcı sıcak altında bekleyişlerini sürdürüyor. Yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğunda bekleyen tatilcilerin çoğunluğu Trakya Bölgesi ve İstanbul'a hareket ediyor. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, Lapseki İskelesinde herhangi bir araç kuyruğu bulunmadığını belirterek, Çanakkale İskelesinde kuyrukta bekleyen tatilcilere bilgilendirmelerde bulunuyorlar.
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