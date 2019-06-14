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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale'de balık ölümleri Haberi

Çanakkale'de balık ölümleri Haberi

BALIKLARDAN GÖRÜNTÜ

Akkale Uttu 

-ÇAY YATAĞINDAN GÖRÜNTÜ
-ÇİFTÇİ MEHMET KONUŞMASI
-DETAYLAR

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Küçük Çay deresinde balık ölümleri yaşanıyor. Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Mahallesi'nin kenarından geçerek Kocabaş Çay’ına dökülen Küçük Çay deresinde suların kızıla dönmesi ile başlayan balık ölümleri köylüleri korkuttu. Küçüktepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Küçük, sabah saatlerinde tarlasındaki karpuz fidelerini sulamak için gittiği Küçük Çay deresinde suların renk değiştirdiğini ve balıkların öldüğünü gördüğünü söyledi.

Küçük, “Kocabaş Çayı ile birleşen Küçük Çay deresine zehirli su salmışlar balıklar ölmüş. Yetkililerin bununla ilgilenmesini rica ediyorum” dedi.

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