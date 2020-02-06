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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale'de ada seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Çanakkale'de ada seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Feribotlardan detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bazı ada seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den saat 20.00 seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Firmadan yapılan açıklamada Geyikli-Bozcaada hattında ise; Bozcaada'dan saat 18.00 seferinin saat 17.00'de, Geyikli'den saat 19.00 seferinin saat 18.00'de yapılacağı duyuruldu.
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