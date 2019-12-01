Çanakkale’de 99 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

-Düzensiz göçmen detayı



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile kaçmak isteyen 99 yabancı uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonu sonucunda yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege de Müsellim boğazında yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve sabah saatlerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG KB 4301 Bot komutanlığı ekiplerinin Hıyarlık mevkii açığında yaptıkları operasyonda lastik bot ile Midilli Adası’na kaçmak isteyen 17 Afganistan uyruklu, daha sonra da Küçükkuyu Beldesi açıklarında yaptığı diğer bir operasyonda ise Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 34 düzensiz göçmen daha yakaladı. TCSG 28 Bot Komutanlığı ise Burunucu mevki önlerinde yaptığı operasyonda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakaladı Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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