Çanakkale’de 97 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

-Düzensiz göçmenler



( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 97 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 3 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar. Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve gün boyu yaptıkları 3 ayrı operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmeye 97 Düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik “TCSG 28” Bot komutanlığı ekiplerinin Kadırga burnu 2 mil açığında yaptıkları operasyonda sürat teknesi ile Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan, Sri Lanka, Pakistan ve Suriye uyruklu 15, aynı bot tarafından Babakale Köyü açıklarında yapılan başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen daha yakaladı. “TCSG KB 4301” Bot Komutanlığı ise Ahmetçe altı mevkii açıklarında yaptıkları bir başka operasyonda ise 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakaladı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (EME-



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