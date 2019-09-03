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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

- Göçmenlerin bot ile getirilmeleri - Minibüse binmeleriÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 97 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik unsurları, Küçükkuyu açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.
"TCSG - 905" Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 97 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale 

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