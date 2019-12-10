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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de 94 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de 94 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Botu

Asad Akalan Nani Akkale 

-Düzensiz göçmenlerin indirilmesi
-Detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile kaçmak isteyen 94 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandılar. Edinilen bilgiye göre Kuzey Ege’de Müsellim Boğazı’nda yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık sahili açıklarında yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmeye çalışan 94 Düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerinin Sivrice Burnu mevkii açığında yaptığı operasyonda lastik bot ile Midilli Adası’na kaçmak isteyen Afganistan uyruklulardan oluşan 52 düzensiz göçmen yakaladı. TCSG 905 Bot Komutanlığının Kadırga Burnu mevkii açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (BE-EME-
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