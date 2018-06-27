Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de 75 kaçak yakalandı

Çanakkale’de 75 kaçak yakalandı

Yakalanan kaçaklardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Kaçak Göçmen Kaçak Mülteci Akalan Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak yapmak isteyen 75 mülteci yakalandı. Yasa dışı geçişleri önlemek için operasyonlarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bademli sahilinde bir grup kaçak bulunduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçma hazırlığında olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 75 mülteci yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler 1 otobüs ve bir minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Mülteciler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı