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11 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı

Bölgeden görüntüler

Kaçak Mülteci Akalan Akkale Irak 

-Mültecilerin görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. 8-10 Şubat tarihleri arasında Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen 7 düzensiz göç olayında 32 Afgan, 22 Kongo, 13 Somali, 2 Afrika, 2 Senegal, 2 Gine uyruklu olmak üzere toplam 73 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Yapılan operasyonlarda ayrıca 73 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ele geçirilen 73 adet can yeleği ise Yediemin Otoparkı'na bırakıldı.
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