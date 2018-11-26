Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de 57 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 57 mülteci yakalandı

Yakalanan mültecilerden genel ve detay görüntüler.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Sağanak Yağış Zeytinli Zeytinlik Harekete Geç Yardım Talebi 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 57 mülteci yakalandı. Bu sabaha karşı Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar limanı yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için zeytinlik arazide uygun zamanı bekleyen Afganistan ve Eritre uyruklu 57 kaçak sağanak yağışa yakalandı. Mülteciler, Sahil Güvenlik ve Jandarma’yı arayarak, durumu anlatıp, yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine mültecileri bulmak üzere Jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, etkili olan yağış altında Tavaklı iskelesi ile Gülpınar köyü sahili arasında arama çalışması yaptı. 57 mülteci saatler sonra Kumbağlar limanın yakınında zeytinlik içerisinde bulundu. Mülteciler, iki minibüse bindirilip, Gülpınar Jandarma Karakoluna getirildi.
Burada kaçaklara yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
İlgili Foto Galeriler
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Heyelan Otomobilleri YuttuHeyelan Otomobilleri Yuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı