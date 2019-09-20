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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

- Yakalanan düzensiz göçmenlerin görüntüleriÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba ve Behram köyleri yakınındaki sahil bölgesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahildeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ağaçlı Akalan Nani Akkale Gesi 

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