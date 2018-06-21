Çanakkale'de 47 kaçak göçmen yakalandı Haberi



- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 47 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Alınan bilgiye göre, Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri saat 07.00 sıralarında Kadırga Burnu 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 6’ Bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Suriye ve Nepal uyruklu 47 kişi yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

