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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı Haberi

Çanakkale'de 430 mülteci yakalandı Haberi

Mültecilerin kamyonet kasasından indirilişi

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

Kaçak Mülteci Akalan Akkale 


- Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 430 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. 08-10 Kasım tarihlerinde Ayvacık, ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 13 düzensiz göç olayında toplam 430 yabancı uyruklu mülteci ve organizatörler yakalandı Meydana gelen olaylarda ayrıca 3 kamyonet, 1 minibüs, ve 342 adet can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 33 mülteci hakkında 6458 Sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmeleri gereken illere gönderilmeleri için tebliğ yapıldı. Diğer 397 mülteci ise, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Adli makamların talimatıyla 3 kamyonet, 1 minibüs ve 342 adet can yeleği yed-i emin otoparkına gönderildi. Şüpheliler M.E.E., A.M. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu D.E. isimli şahıs hakkında ise arama çalışmaları devam ediyor. (MUR-MŞ)
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