Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de 42 mülteci yakalandı İzle

Çanakkale’de 42 mülteci yakalandı İzle

Yakalanan mültecilerden genel detay görüntüler.

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

Mülteci Zeytinli Akalan Zeytinlik Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 42 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Behramkale köyü Kadırga koyunda bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 mülteci zeytinlikler arasında saklandıkları bir barakada yakalandı. Yakalanan mülteciler minibüs vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi.
Mülteciler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İG-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...Pendikte Rehine Krizi! Nişanlısını Tuvalete Kilitleyip...
Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 YaralıYolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 6 Ölü, 44 Yaralı
Çiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni GörüntülerÇiftlik Bankın Firari CEO'su Aydın'ın Lüks Yaşamından Yeni Görüntüler
Sınır Kapısında Valizden Kadın ÇıktıSınır Kapısında Valizden Kadın Çıktı
Diyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 YaralıDiyarbakır’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2’si Ağır 9 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı