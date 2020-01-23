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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı Haberi

Çanakkale'de 39 mülteci yakalandı Haberi

-Mültecilerden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Ağaçlı Mülteci Akalan Nani Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitme hazırlığı yapan 39 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkiindeki ağaçlık alanlarda saklanan Kongo, Senegal ve Afganistan uyruklu 39 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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