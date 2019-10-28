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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı Haberi

Çanakkale’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı Haberi

Marşların okunması

Resmi Tören Akkale 

-Meydandan görüntüler
-Protokolden görüntüler
-Katılımcılardan görüntüler
-Çelenk Töreni
-İstiklal Marşının okunması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, 29 Eki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın da katıldığı programda çok sayıda askeri ve siyasi temsilci de yer aldı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği programda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program tamamlandı.Çanakkale’de, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kordon Boyu’nda yarın saat 10:30’da resmi tören yapılacak. Halk oyunlarının oynanacağı ve şiirlerin seslendireceği törende, günün anlam ve önemine uygun marşların okunacağı bir konser de verilecek.
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