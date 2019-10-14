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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale’de 242 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 242 mülteci yakalandı

Sahil güvenlik detayı

Mülteci Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 

-Düzensiz göçmen detayı

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik sahil güvenlik ekiplerince yapılan operasyonlarda 242 yabancı uyruklu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de Yunanistan’ın Midilli adasına yönelik yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekiplerince gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan uyruklu 242 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG KB 4301 Bot Komutanlığınca Çakmak deresi mevkii açıklarında yapılan ilk operasyonda lastik bot ile Midilli'ye gitmeye çalışan 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 81 Bot Komutanlığı ise Babakale Köyü,Kadırga Burnu ve Sivrice burnu açılarında yaptığı beş ayrı operasyonda ise 45’i Suriye 154'ü Afganistan uyruklu toplam 199 düzensiz göçmen daha yakaladı. Küçükkuyu’daki sahil güvenlik karakoluna getirilen göçmenlere burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (BE-EME-MŞ)
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