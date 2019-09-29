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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı - ÇANAKKALE Video

Çanakkale'de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı - ÇANAKKALE Video

- Düzensiz göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklanan zanlıların adliyeden çıkarılmasıGÜNCELLEME - Çanakkale ’de 23 düzensiz göçmen yakalandı - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde park halindeki 10 T 3022 plakalı kapalı kasa minibüsü aradı.Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.Ayrıca jandarma ekiplerince, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.B. ve M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 23 kişi, Geyikli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Jandarma Akalan Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı Kaçış 

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