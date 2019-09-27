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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 213 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenlerden görüntüler

Akalan Nani Akkale 

-Sahil Güvenlik ekiplerinden görüntüler
-Bölgeden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile geçmek isteyen toplam 213 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu toplam 213 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG 107 Bot Komutanlığınca Ahmetçe köyü açıklarında yapılan ilk operasyonda lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışan 43 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ardından TCSG 61 Bot Komutanlığı ise Sivrice burnu açılarında yaptığı bir başka operasyonda 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni daha yakaladı.TCSG 81 Bot Komutanlığı ekiplerini Küçükkuyu açıklarında 52, Kadırga açıklarında yaptıkları başka bir operasyonda ise yabancı uyruklu 44 düzensiz göçmeni daha yakalamayı başardı. TCSG 28 Bot Komutanlığı ise Dutburnu mevkii 2 mil açığında yaptığı operasyonda 36 yabancı uyruklu göçmeni daha adaya geçiş yapamadan yakaladı.Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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