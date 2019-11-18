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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale'de 2 ayda ikinci kez meyve veren ağaç sahibini şaşırttı İzle

Çanakkale'de 2 ayda ikinci kez meyve veren ağaç sahibini şaşırttı İzle

Halil sevinç röportaj

Asad Akkale Allah 

-Meyve ağacından detaylar

( ÇANAKKALE )- Çanakkale'de 2 ay ara ile ikinci kez meyve veren armut ağacı şaşırttı ÇANAKKALE

- Çanakkale'de 2 ay ara ile ikinci kez meyve veren armut ağacı görenleri şaşırtıyor. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şahinli köyünde, armut ağacı yaklaşık 2 ay ara ile ikinci kez meyve verdi. Ağustos ayında meyve hasadını tamamlayan Halil Sevinç (60), tarlasındaki deveci armudunun yeniden salkım salkım meyve verdiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 60 yaşında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Sevinç " Ben 60 yaşındayım daha önce hiç 2 ay ara ile meyve veren armut ağacı görmedim. Bu ağaçtaki armutları topladım. Sıcak havalarında etkisiyle çiçek açıp yeniden meyve verdi. Yılda bir kere meyve verir fakat, bu yıl iki defa meyve verdi" dedi.
Olmuş armutları ağaçtan toplayarak tadına bakan Sevinç "Vallahi şeker şeker" diyerek armut yedi. (MU-
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