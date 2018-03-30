Çanakkale'de 17 yaşındaki genç öldürüldü Haberi

M.İ, kavgaya dönüşen olayda yanındaki silahla iki el ateş ederek yaraladığı Çakan'ı göğsünden bıçakladı.Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi, Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cinayet zanlısı M.İ, polise teslim oldu.

