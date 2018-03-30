Çanakkale'de 17 yaşındaki genç öldürüldü Haberi

- Olay yerinden görüntüler - Görgü tanığının ifadesi - Olay yeri ekiplerinin çalışmaları Çanakkale 'de 17 yaşındaki genç öldürüldü - Aralarında husumet bulunan kişi tarafından silahla vurulan ve göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de, 14 yaşındaki çocuk tarafından silahla vurulan ve ardından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Çanakkale Feribot İskelesi'nde M.İ. (14) ile bir süredir aralarında husumet bulunan İbrahim Can Çakan (17), tartışmaya başladı.
M.İ, kavgaya dönüşen olayda yanındaki silahla iki el ateş ederek yaraladığı Çakan'ı göğsünden bıçakladı.Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi, Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cinayet zanlısı M.İ, polise teslim oldu.