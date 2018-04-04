Çanakkale'de 17 kaçak göçmen yakalandı Haberi



- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 17 yabancı uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 08.00 sıralarında Babakale Burnu 1 mil açıklarında bir grubun fiber tekne ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik 'TCSG 109' Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kişi yakalandı. TCSG 109 Botu ile Küçükkuyu açıklarına getirilen göçmenler daha sonra 'KB 4301' Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na taşındı. Yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (BE-UGR-

