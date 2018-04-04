Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale'de 17 kaçak göçmen yakalandı Haberi

Çanakkale'de 17 kaçak göçmen yakalandı Haberi

.Yakalanan kaçaklardan genel detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Nani Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 17 yabancı uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 08.00 sıralarında Babakale Burnu 1 mil açıklarında bir grubun fiber tekne ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik 'TCSG 109' Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kişi yakalandı. TCSG 109 Botu ile Küçükkuyu açıklarına getirilen göçmenler daha sonra 'KB 4301' Botu ile Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na taşındı. Yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (BE-UGR-
İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Cenazede Akıl Almaz Olay!Cenazede Akıl Almaz Olay!
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı