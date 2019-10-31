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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı Haberi

Çanakkale'de 165 mülteci yakalandı Haberi

Mültecilerden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Mülteci Akalan Nani Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 165 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behramkale ve Kocaköy köyleri sahillerine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
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