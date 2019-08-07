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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de 16 mülteci yakalandı İzle

Çanakkale’de 16 mülteci yakalandı İzle

-Mültecilerden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Mülteci Zeytinli Akalan Zeytinlik Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 16 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlikler arasına gizlenmiş aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 16 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İG-UGR-
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