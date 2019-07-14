Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı Haberi



- uygulamada yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. Çanakkale’deki 15 temmuz anma programları öncesi yapılan Uygulamaya asayiş şube ekipleri ile birlik de önleyici hizmetlere bağlı resmi polislerde destek verdi. Uygulamada yüzlerce araç ve şahsı GBT Genel Bilgi Toplama yapılırken araçlarında eksik olan sürücülere ve hakkında yakalama ve arama kararı olan şahıslara işlem yapıldı.

