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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı Haberi

Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur uygulaması yapıldı Haberi

uygulamadan detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Polis Akkale 


- uygulamada yüzlerce araç ve şahıs sorgulandı. Çanakkale’deki 15 temmuz anma programları öncesi yapılan Uygulamaya asayiş şube ekipleri ile birlik de önleyici hizmetlere bağlı resmi polislerde destek verdi. Uygulamada yüzlerce araç ve şahsı GBT Genel Bilgi Toplama yapılırken araçlarında eksik olan sürücülere ve hakkında yakalama ve arama kararı olan şahıslara işlem yapıldı.
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