Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ yapıldı Video

-Çelenk töreninden görüntüler

-Yürüyüşten görüntüler

-Gemilerin 15 Temmuz selamlaması

-Mehter Takımı gösterisi

-Kur'an-ı Kerim Tilaveti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayını



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanından İskele-Demokrasi Meydanına bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Saat 20:00’da Cumhuriyet Meydanından başlayan etkinliğe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş öncesi meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Çelenk töreni sonrası binlerce Çanakkaleli ellerinde bayraklarla İskele-Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş sonrası ise deniz taşıtlarının ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ selamlaması gerçekleştirildi.

Meydanda kurulan platformda Çanakkale Mehteran Derneği gösterisi, Kur-an’ı Kerim tilaveti ve mini tiyatro gösterisi gibi birçok etkinlik yapıldı. Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da canlı olarak yayınlandı. İskele-Demokrasi meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, marşlarla coşku dolu anlar yaşarken, oynanan tiyatrolar ile ise duygu dolu anlar yaşadı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden programın tamamını ziyaretçiler ilgiyle takip etti.

