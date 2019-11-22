Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de 139 düzensiz göçmen yakalandı İzle

Çanakkale’de 139 düzensiz göçmen yakalandı İzle

Sahil Güvenlik Detay

Mülteci Akalan Nani Akkale 

-Düzensiz göçmenlerden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 139 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli'ye lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 3 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 139 mülteciyi yakaladı. Sahil Güvenlik “TCSG KB 4301” Bot Komutanlığı ekiplerinin Burunucu mevkii açığında yaptıkları operasyonda 35 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Komutanlığın aynı mevkide daha sonra yaptığı bir başka operasyonda ise 48 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. TCSG KB 4301 Bot Komutanlığının sabah saatlerinde yaptığı başka bir operasyonda ise 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Ölüü Yazan Duvarın Dibinde ÖldüÖlüü Yazan Duvarın Dibinde Öldü
Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını KaybettiFeci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna UğurlandıBakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı