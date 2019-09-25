Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Çanakkale'de 118 mülteci yakalandı

- Çanakkale'de 118 mülteci yakalandı

-Mültecilerden genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Mülteci Akalan Nani Ormanlı Akkale 


- -Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 118 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Behram köyü sahili ile ve Gülpınar köyü içerisinde ormanlık alanda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 118 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İG-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı