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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı

Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı

YAKALANAN MÜLTECİLERDEN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Mülteci Akalan Nani Akkale Sahil Güvenlik 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 116 mülteci sahil güvenlik ekiplerinin yaptıkları operasyonlar sonucunda yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri gece ve gündüz saatlerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda 116 Afgan uyruklu mülteci yakaladı. Gece saat 03.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga burnu mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 905” Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 29 kişi yakalandı. İki ihbarı daha değerlendiren TCSG 905 Bot Komutanlığı yine Kadırga burnu mevkiinde yaptığı iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 87 mülteci daha yakaladı. Küçükkuyu’da ki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Afgan uyruklu mülteciler sahil güvenlik ekiplerince battaniye, eşofman, mont, gıda paketi ve su dağıtımı yapıldı. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (Cİ-MŞ)
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