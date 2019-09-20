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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı Video

Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı Video

Sahil Güvenlik botu deniz seyir

Mülteci Akalan Nani Akkale 

-Sahil Güvenlik Botu liman girişi
-Düzensiz göçmenlerin bottan inişi
-Detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmek isteyen 102 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, gün boyu Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda 102 Afganistan uyruklu mülteci yakaladı.Sahil Güvenlik “TCSG 702” Gemi Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkinde yaptıkları iki ayrı operasyonun ilkinde 42, daha sonra da 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. İki grup halinde TCSG 28 botu ile Küçükkuyu’ya getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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