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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci yakalandı İzle

Çanakkale’de 1 günde 320 mülteci yakalandı İzle

-Mültecilerden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Jandarma Mülteci Akalan İnsan Kaçakçısı Akkale 


- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri bir günde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 320 mülteciyi yakaladı. Göçmenlerle beraber 3 insan kaçakçısı da gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi sahillerine 10 farklı bölgeye operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 320 mülteci yakalandı. Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, göçmenlerle beraber yakalanan 3 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
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