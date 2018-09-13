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13 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale boğazında gemi arızalandı

Çanakkale boğazında gemi arızalandı

Çanakkale önlerinde demir atan gemiden ve boğazdan genel detay görüntüler.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Bild Nani Akkale Gesi Trol 


- Türk bayraklı ‘Med Denizli’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazından geçişi sırasında arızalandı. Sürüklenen gemi, demir atarak durabildi. Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giden 10 bin 925 groston ağırlığında ve 152 metre boyundaki Türk bayraklı ‘Med Denizli’ adlı gemi, 23.15 sıralarında Çanakkale Boğazını geçişi yaptığı sırada makine arızası meydana geldi. Bunun üzerine durumu gemi kaptanı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne iletti. Makinelerinin durması nedeniyle kontrolden çıkarak, sürüklenen gemi Çanakkale önlerinde demir atarak durabildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ römorkörü güvenlik amacıyla gönderildi. Boğazdan geçen gemilere durum hakkında bilgi verilerek, tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Gemi, makine arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.
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