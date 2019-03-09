Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı İzle

-LİMAN İÇİNDE TEKNEDEN GÖRÜNTÜ

-TEKNEYLE İLGİLİ DETAY VE GENEL GÖRÜNTÜ



( ÇANAKKALE - ÖZEL)- 12 metrelik yelkenli tekne 51 göçmeni İtalya'ya kaçırmak isterken yakalanmıştı, 3 sene sonra yeniden boğazda görüldü ÇANAKKALE



- Çanakkale Boğazından geçmek isteyen 12 metrelik yelkenli Tekne sahil güvenlik ekiplerini hareke geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale’nin Geyikli Beldesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla 51 kişiyi İtalya’ya kaçırmak isteyen 3 kişi kıskıvrak yakalanmış olayda kullanılan 12 metrelik yelkenli tekne bağlanarak Yeniköy limanına çekilmişti. 12 metrelik yelkenli tekne yıllar sonra bir firmaya satıldı. Satın alınan 12 metrelik yelkenli tekne Çanakkale boğazına girdikten sonra Çanakkale Boğazda kılavuzluk hizmeti veren kaptanlardan biri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne tekne ile ilgili seyir cihazlarının olmadığı güvensiz seyir yaptığı konusunda telsiz ile ihbarda bulundu Gemi Trafik Hizmetleri görevlileri durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler Çanakkale boğazı Nara mevkiinde gözetime aldıkları tekneyi Çanakkale limanına bağladı. Hiçbir seyir cihazı, güvenlik ekipmanları ve Türk Bayrağı takılı olmayan tekneye Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrollerinin ardından gerekli maddelerden ceza kesildi 12 metrelik tekne daha sonra Marmara Denizine doğru yol aldı. 12 Metrelik teknenin sadece görsel olarak görüldüğü hiç bir seyir cihazının bulunmadığı, güvenlik ekipmanlarının olmadığı, takılması mecburi olan Türk Bayrağının bile takılı olmadığı, liman başkanlığına bilgi verilmeden, teknenin tuzla tersanesine götürüldüğü belirtildi. (Cİ-UGR-

