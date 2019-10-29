Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli - ÇANAKKALE
- Çanakkale Boğazından görüntüler - Boğaz, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Boğazda özellikle Eceabat ile Gelibolu önlerinde etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına yol açtı. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS), bölgedeki gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazı her iki yönden transit gemi geçişlerine kapattı.
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