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13 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - ÇANAKKALE

- Gemiden görüntüler Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası - Türk bayraklı konteyner gemisinin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçen Türk bayraklı "Med Denizli" konteyner gemisinde, makine arızası meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giden 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı "Med Denizli" isimli gemide, boğaz geçişi yaptığı sırada makine arızası oluştu.Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.Makinelerinin durması dolayısıyla kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen gemi, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı yakınındaki "TCG - Nusret" gemisi önlerine demir atarak durabildi.Bunun üzerine geminin bulunduğu noktaya güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma - 6" römorkörü gönderildi, boğaz geçişi yapan gemilere ise durum hakkında bilgi verilerek, tedbirli olmaları istendi."Med Denizli" isimli gemi, daha sonra arızasının giderilmesi için römorkör yardımıyla çekilerek, Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Bild Nani Akkale Gesi Trol 

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