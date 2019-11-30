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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çan Şoförleri Yardımlaşma Derneği, Dünya Şoförler Günü'nde mevlid-i şerif okuttu

Çan Şoförleri Yardımlaşma Derneği, Dünya Şoförler Günü'nde mevlid-i şerif okuttu

hayatını kaybetmiş şoförlerin resimleri

Uttu 

-cami içinden mevlid
-yemek dağıtımı
-başkanın konuşması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 30 Kasım Dünya Şoförler Günü sebebiyle Çan’da mevlid-i şerif okutarak pilav ikramında bulundu. Dernek Başkanı Tuncay Pulluk, “30 Kasım Dünya Şoförler Günü sebebiyle ilçemize hizmet etmiş, aramızdan ayrılan merhum şoför arkadaşlarımız anısına mevlid-i şerif okutarak onların anısına bir hayır yemeği düzenledik. Amacımız bu etkinliğimizi bundan sonraki yıllarda da gelenek haline getirerek sürdürebilmek şoförlük zor bir meslek gece gündüz yollarda olan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah tüm şoförlerimizin birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi.
170 üyeli Çan Şoförleri Yardımlaşma Derneği mevlid-i, Çan ilçesi Adnan Demirci Camii'nde okutulan mevlid ve kılınan öğle namazından sonra katılımcılara pilav ayran ikram edildi. Mevlid-i şerife Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, STK Başkan ve yöneticileri, Çanlı şoförler ve merhum şoförlerin yakınları katıldı.

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