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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Can güvenliklerini hiçe sayıp metrelerce yükseklikte çalıştılar

Can güvenliklerini hiçe sayıp metrelerce yükseklikte çalıştılar

İşçilerin çalışması,

Can Güvenliği Güvenlik Önlemi Emniyet Kemeri İnşaat Sektörü 

-Emniyetsiz bir şekilde üst kattan aşağı inmesi,
-Genel detay

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- İş kazalarında birinci sırada gelen inşaat sektöründe çalışan işçilerin can güvenliğinin hiçe sayılması devam ediyor. Siirt'te metrelerce yükseklikteki binada hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi. Siirt'te metrelerce yükseklikteki binada baret ve emniyet kemeri kullanmadan çalışan işçiler, can güvenliklerini hiçe sayıyor. İşçiler, güvenlik önlemi almadan çalışmalarını sürdürürken, ortaya çıkan manzara ölümle sonuçlanan birçok iş kazalarından ders alınmadığını gözler önüne seriyor.
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