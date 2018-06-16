'Can dostları'na gözü gibi bakıyor - ZONGULDAK İzle
"Can dostları"na gözü gibi bakıyor - ZONGULDAK - Berna Özyurt'un kedileri beslemesi - Berna Özyurt ile röportaj"Can dostları"na gözü gibi bakıyor - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Berna Özyurt, evinin bahçesinde onlarca sokak kedisini beslemesiyle hayvanseverlerin takdirini topluyor - Berna Özyurt: - "Evimde baktıklarımla birlikte 30'a yakın kedim var. Önce onları doyuruyorum sonra kendi işlerime bakıyorum" - "Biz bakmaya başladığımızda, kedi bakmayan insanlar da kedi beslemeye başladı. Soranlara, 'İnsanın ruhuna iyi geliyor' diyorum"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde bakımını üstlendiği sokak kedileriyle vaktinin büyük bölümünü geçiren Berna Özyurt, hayvan sevgisiyle örnek oluyor.İlçeye bağlı Perşembe beldesinde ikamet eden 45 yaşındaki Berna Özyurt, işsiz kaldığı dönemde evinin önüne gelen bir kedinin bakımını üstlendi.Her geçen gün sayıları artan hayvanları sahiplenen ve onları doyurmak için büyük emek harcayan Özyurt, sokak kedilerini hazır mamaların yanı sıra yaptığı yemeklerle besliyor.Maaşının önemli bir bölümünü "Can dostlarım" dediği sokak kedilerine ayıran Özyurt, mahalle sakinlerinin de takdirini topluyor. - "Kedilerin bakımı her gün ortalama 2 saatimi alıyor"Berna Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak kedilerinin bakıma muhtaç olduğunu ve elinden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.
Kedilerinin birçoğuna isim verdiğini ve onları isimleriyle çağırdığı anlatan Özyurt, "Her birinin tipine, rengine göre Birgül, Küllü, Cöde, Efe, Teyze, Maviş, Asil, Altın, Tıslak, Bayram, İnci, Gümüş, Miço şeklinde isimler verdim." dedi. Özyurt, bazen hamile kalan ve ilk kez doğum yapacak kedilerin çok korkak olduğunu anlatarak, "Yanlarına bir destek arıyorlar, yanıma geliyorlar. Korktuklarını anladığım zaman ben onları severek doğumlarına yardım ediyorum." diye konuştu. Bakımını üstlendiği hayvanları yemek saatinde çağırdığında sesini tanıdıklarını dile getiren Özyurt, şöyle devam etti:"(Hadi gelin) dediğim zaman hepsi geliyor. Evimde baktıklarımla birlikte 30'a yakın kedim var. Hepsi cama çıkıyor. Onlar bağırdıkça ne yediğim yemeği, ne de doyduğumu anlıyorum. Önce onları doyuruyorum sonra kendi işlerime bakıyorum. Kedilerin bakımı her gün ortalama 2 saatimi alıyor. Hem kendi maaşım hem de annemin maaşından takviye yaparak geçinmeye çalışıyoruz. Mesela gece bir yerde kedi sesi duysam yataktan fırlıyorum. Yataktan fırladığım gibi sokaktayım, 'Bu ses nereden geliyor diye?' Biz bakmaya başladığımızda, kedi bakmayan insanlar da kedi beslemeye başladı. Soranlara, 'İnsanın ruhuna iyi geliyor.' diyorum. 'Onlarla uğraşırken başka şey düşünmüyorsun, onlar seni oyalıyor.' şeklinde tavsiyede bulunurken, insanlar artık kedi beslemenin yanlış bir durum olmadığının farkına vardılar." - "Uzun süre tatil yapamıyorum"Kedilerinin aşılarını devamlı yaptırdığını belirten Berna Özyurt, "tüyü zararlı" şeklinde bir algı olduğunu ancak kedilerin aşıları yapıldığı zaman böyle bir sorunun bulunmadığını dile getirdi.Çevresindekilerin de bu hayvanların insanlara iyi geldiğini anladığını ve sempatiyle bakmaya başladıklarını söyleyen Özyurt, "Kendi canımızı hiçe sayarak bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Kendi harcamalarımızdan, zamanımızdan ve sağlığımızdan kısıyoruz. Bunları bir şekilde doyurmak zorundasın, senin hasta olmanı veya meşgul olmanı anlamazlar ama insanlarımıza bakıyorum o kadar hoyrat davranıyorlar ki anlamak zor." ifadelerini kullandı.Özyurt, kedilerden dolayı uzun süreli tatil yapamadığını anlatarak, "Anneme rica ediyorum ya da hep beraber tatile gittiğimizde bütün mamalarını komşumuza bırakıyorum. O şekilde 2 ya da 3 gün evden uzaklaşabiliyorum." diye konuştu.