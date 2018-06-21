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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çan’da yaşanan sel felaketinden sonra çalışmalar başladı

Çan’da yaşanan sel felaketinden sonra çalışmalar başladı

Selle dere yatağına sürüklenen araçlardan genel detay görüntüler

Sağanak Yağış Yıldırım Düşmesi Hasar Tespit Tahta Köprü Dere Yatağı 

-sel altında kalan tarım arazilerinden genel detay görüntüler,
-ekiplerin çalışmalarından genel detay görüntüler
-selin zarar verdiği çeşitli yerlerden görüntüler
-röportajlar.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale ve çevresinde etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çanda yaşanan sağanak yağış sele sebep olurken, oluşan sel sonucu bazı köylerin dere yataklarında taşma meydana geldi. Çan İlçesine bağlı Terzialan beldesinin Süle Mahallesinde bulunan dere yatağının taşması sonucu Çan- Terzialan arası yol trafiğe kapandı. Çanın Küçükpaşa köyünde meydana gelen sel sonucu iki araç dere yatağına sürüklendi. 2 özel araç köyden 500 metre uzaklıkta dere yatağında kalırken aracın biri dere üzerinde bulunan tahta köprüye takılarak dere yatağında kaldı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Sele kapılan aracını kurtarmaya çalışırken köy imamı Mücahit Yavaş ve ona yardım eden Fatih Elcan yaralandı. Küçükpaşa köyünde 3 ev sular altında kalırken, bazı çiftçilerinde depolarda bulunan mahsulleri sularla beraber gitti. Çan ilçesine bağlı Hurma köyünde de ekili alanlar sular altında kalarak tüm mahsuller sular altında kaldı. Çan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ekipleri köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Ayrıca Çan'a bağlı Tepeköy'de yıldırım düşmesi sonucu ise orman deposunda yangın meydana gelmesi sonucunda maddi hasar oluştu.
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