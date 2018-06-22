Çan'da sağanak - ÇANAKKALE Video

- Genel detaylar - Röportaj Çanakkale 'de sağanak - Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde sağanak nedeniyle oluşan sel, araçları dere yatağına sürükledi, bazı evleri su bastıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde etkili olan sağanak sebebiyle bazı evleri su bastı, dere yatağına sürüklenen 2 araçta hasar oluştu.Öğle saatlerinde başlayan sağanak saat 15.00 itibarıyla etkisini artırdı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küçükpaşa köyünde sokaklar sular altında kaldı. Beş evi su basarken, meskeninde mahsur kalan 2 çocuk ile annesini itfaiye ekipleri kurtardı.Selin dere yatağına sürüklediği park halindeki 2 araçta hasar meydana geldi, bir kümesteki yaklaşık 50 tavuk telef oldu.Tepeköy'de ise yıldırım düşmesi sonucu orman deposunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.