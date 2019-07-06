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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çan’da iki katlı evde yangın İzle

Çan’da iki katlı evde yangın İzle

Yanan evi söndürme çalışmaları

Ahşap Ev Akkale 

-İtfaiyeden görüntüler
-Bölgeden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı Köyünde 2 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Lütfiye Küçük’e ait olan evde saat 20:00 civarında başlayan yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Oğlu ve gelini ile aynı evde kalan Lütfiye Küçük, bir anda dumanların arasında kaldıklarını ve ne olduğunu anlayamadıklarını ifade etti.
Aniden çıkan yangına Çan Belediye İtfaiye ekipleri ile Çan Orman işletmeleri ekipleri anında müdahale etti. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi.
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