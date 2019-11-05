Can çekişen yaralı köpeği sürücüler araçlarına almak istemedi

-delibaş ile röp.



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta motosiklet kuryesi, yaralı halde bulduğu köpeği veterinere yetiştirmek için 2 saat otostop yaptı, 2 saat boyunca hiç bir sürücü köpeği aracına almak istemedi 2 saatin sonunda bir sürücü köpeği aracına alıp veterinere taşısa da bu çaba sonuç vermedi SİVAS



- Sivas’ta motosiklet kuryesi, yaralı halde bulduğu köpeği veterinere yetiştirmek için 2 saat otostop yaptı, 2 saat boyunca hiç bir sürücü köpeği aracına almak istemedi 2 saatin sonunda bir sürücü köpeği aracına alıp veterinere taşısa da bu çaba sonuç vermedi. Sivas’ta motosikletli kurye Mehmet Delibaş, paket dağıttığı esnada Çayboyu Mahallesi, Pirkinik Caddesi üzerinde bir köpeğe araba çarptığını fark etti. Yaralı köpeğin can çekişmesine dayanamayan Delibaş, 2 saat boyunca cadde üzerinde otostop çekerek durdurmaya çalıştı. Delibaş’ın 2 saatlik mücadelesinin ardından duyarlı bir vatandaş yaralı köpeği aracına alarak veterinere taşıdı. Veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı köpek kurtarılamadı. Çırpınışlarına dayanamadı Paket dağıtımına çıktığı esnada yaralı köpeği gördüğünü belirten Delibaş, yaralı köpeğin çırpınışlarına dayanamadığını ve yaklaşık 2 saat köpeğin başında beklediğini söyledi.



Delibaş, “Dün akşam saatlerinde çalıştığım lokantadan paket dağıtımı için çıkmıştım. Paket dağıttığım esnada bir otomobilin köpeğe çarptığını fark ettim. Köpeğe yardımcı olmaya çalıştım. Bir çok arabayı durdurmaya çalıştım ama kimse durmadı. Saat 5’i 10 gece oldu bu olay. Akşam saat 7 ye kadar köpeğin başında bekledim ama hiçbir aracı durduramadım. Belediye ekiplerini 5 gibi aradım 7 gibi bana döndüklerinde hala köpek duruyor mu diye sordular. Telefonların çekmediğinden dolayı bize ulaşamadılar ve gelemedik dediler" dedi.

“İnsanlık ölmüş” Yaralı köpeği veterinere yetiştirmek için 2 saat boyunca köpeği taşıyacak bir araç durdurmaya çalıştığı belirten Delibaş, “2 saatlik mücadelenin ardından 1 otomobil durdu. Köpeği veterinere götürdük, yalnız kurtaramadık. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Köpeğin çırpınışlarına dayanamadım. Yapacak bir şey kalmamış insanlık ölmüş. Ben kendi adıma çok üzüldüm ama yapacak hiçbir şeyde kalmadı" dedi.





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