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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Can çekişen köpek için mahalleli seferber oldu - OSMANİYE

Can çekişen köpek için mahalleli seferber oldu - OSMANİYE

- Mahalle sakinlerinin can çekişen köpeğin başında beklemesi - Bir mahalle sakininin konuşması - Köpeğin belediye aracına konularak götürülmesiCan çekişen köpek için mahalleli seferber oldu - Osmaniye 'nin Toprakkale ilçesinde sokak köpeğinin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri, yetkililer gelene kadar köpeğin başından ayrılmadı - kaymakamlığın devreye girmesiyle köpek, Osmaniye Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldüOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Toprakkale ilçesinde sokak köpeğinin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri, yetkililer gelene kadar köpeği yalnız bırakmadı.İlçeye bağlı Göçmenler Mahallesi'nde can çekişen sokak köpeğini gören mahalle sakinleri, durumu il ve ilçe belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.Tüm aramalarına rağmen kimsenin olayla ilgilenmediğini ileri süren mahalleliler, gelen veterinerin ise köpekle sabah ilgileneceğini söyleyip ayrıldığını iddia etti.Can çekişen köpeğin başından bir saniye bile ayrılmayan mahalle sakinleri olayı sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak duyurmaya çalıştı.Olaydan kaymakamlığının haberdar edilmesi üzerine köpek, Toprakkale Belediyesine ait bir araçla Osmaniye Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Sosyal Medya Canlı Yayın Sokak Köpeği Hayvan Barınağı Akkale 

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