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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Can Bonomo hayranlarıyla buluştu

Can Bonomo hayranlarıyla buluştu

Konserden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İsaf Müzikal Ziyaretçiler Festival 


- Can Bonomo Akasya'da sahne aldı. Akasya, beşinci yaşını kutladığı Akasya Kar Festivali'nde Can Bonomo'yu ağırladı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Bonomo'yu yüzlerce seyirci coşkuyla karşıladı. Misafirlerini birbirinden eğlenceli, aksiyon dolu etkinlikleriyle ağırlayan Akasya'da ringo rampası ve serbest düşüş kulesi başta olmak üzere eğlenceli aktiviteler yer aldı. Festivalin ikinci gününde Can Bonomo renkli müzikal sahnesiyle ziyaretçilerle buluştu. Sahnede büyük bir coşkuyla karşılaşan Bonomo, "Akasya'nın beşinci yaşını kutlamak için buradayız" ifadesini kullandı. Tüm şarkılarını misafirlerle birlikte seslendiren Bonomo, Nisan ayında çıkacak olan yeni albümünün heyecanını paylaştı. Bonomo, doğumu ve vefatı mart aylarında gerçekleşen usta oyuncu Sadri Alışık'ı unutmadı ve 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' şarkısı ile andı. Snowboard sporcuları 90 ton karla yapılacak platformda tüm becerilerini sergilediği festivale binlerce seyirci katılım gösterdi.
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