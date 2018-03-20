Çamyar: 'Afrin operasyonu ile tüm planları bozduk' Haberi

-Ahmet Çamyar'ın açıklaması



( ORDU ) Çamyar: "Afrin operasyonu ile tüm planları bozduk" ORDU



- Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği operasyonun Türkiye üzerindeki tüm planları bozduğunu söyledi.



Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Afrin’de görev yapan Ünyeli askerlerin ailelerini ziyaret etti. 18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümü vesilesi ile Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Ünyeli askerlerin ailelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, onların sayesinde milletin huzur içinde yaşayabildiğini ifade etti.

Başkan Çamyar, “Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Afrin’den de zafer haberi gelmiş oldu. Her zaman askerlerimizin ve ailelerinin yanındayız. Vatan onlara minnettar” dedi.

Oğlunun bu göreve isteyerek gittiğini belirten annesi ise evladının “Anne ben oradayım, sizler rahat uyuyun” dediğini söylerken duygusal anlar yaşandı. Başkan Çamyar: “Türkiye, bölücülerin tüm planlarını bozdu” Operasyonda şu ana kadar 3 bin 600’ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Bu süreçte 46 tane evladımızda şehadet mertebesine ulaşmış oldu. Son olarak Taner Kart evladımızı geçtiğimiz günlerde Hakk’a uğurladık. Onlar olmazsa bizler bugün burada olamayız. Aynı şekilde 13-14 yaşındaki çocuklarımız Çanakkale’de şehit düşmeselerdi, bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet olmayacaktı. Afrin’de ve Suriye’nin kuzeyinde ortaya çıkarılan tüneller ve mevzileri görünce aslında amacın Türkiye’yi bölmek olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Türk Silahlı kuvvetlerimiz gerçekleştirdiği bu operasyonla tüm bu planları bozmuş oldu” diye konuştu.

Asker ailelerini ziyarette kahraman vatan evlatlarına minnet borçlu olduklarının altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, zorlu bir coğrafyada bulunun Türkiye’nin bekası için vatan uğruna ölümü her zaman göze almak gerektiğini vurguladı.

