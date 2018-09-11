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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Çamurdan kurtarmak istediği otomobilinin motorunu yaktı

Çamurdan kurtarmak istediği otomobilinin motorunu yaktı

Aracın çamurlu halinden görüntü

İtfaiyeciler 

-Araçtan detay
-Sefa Selvi ile röp.

( SİVAS )- Sivas’ta otomobilini saplandığı çamurdan kurtarmak isteyen sürücü motora aşırı yüklenince araçta yangın çıktı SİVAS

- Sivas’ta otomobilini saplandığı çamurdan kurtarmak isteyen sürücü motora aşırı yüklenince araçta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, köyünden Sivas kent merkezine gitmek için yola çıkan Sefa Selvi, toprak yolda yağmurun etkisi ile çamura saplandı. Selvi, otomobilini kurtarmak için motora fazla yüklenince araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine varmadan Selvi, aracın motor kısmına su döküp yangını kendi imkanları ile söndürmeyi başardı. Yangını söndürmek için kullanılan su toprak zeminin dahada yumuşamasına neden olurken araç saplandığı yerde biraz daha battı. Araçta yaklaşık 2 bin liralık hasar oluşurken otomobil saplandığı yerden traktörlerin yardımı ile çıkartıldı. Arabasının motor bölümünün büyük zarar gördüğünü belirten Selvi, “Köyden geliyordum, yolu boş gördüm ve girdim. Bir süre zorladıktan sonra ise çamura saplandık. Araba ile çamurdan kurtulmak için zorlarken bir an da alev almaya başladı.
Ardından ise itfaiyecileri çağırdık onların sıktığı su ile araba tamamen gömüldü. Yaklaşık 2 saattir uğraşıyoruz. Şimdi ise traktör getirdim ve onla çıkaracağız. Arabanın içinde yanık var ve motor bölümü pert resmen. Zorladıkça daha da battı.“ dedi.

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